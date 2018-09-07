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Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 07.09.2018 10:56 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,44 artışla 93.170,94 puandan başladı.

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 407,63 puan ve yüzde 0,44 artışla 93.170,94 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,12 ile ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışın hemen altında 92.763,31 puandan tamamladı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de hazır bulunacağı "Üçlü Zirve"ye katılacağını, buradan gelecek açıklamaların jeopolitik risk algısı ve piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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