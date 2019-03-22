FİNANS

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 22.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 değer kazancıyla 103.653,50 puandan başladı.

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

Güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 245,71 puan ve yüzde 0,24 yükselişle 103.653,50 seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları sonrası dün güne yükselişle başlayan ve 104.248,30 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 103.408 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Borsa güne nasıl başladı?Borsa güne nasıl başladı?
Borsa haftaya nasıl başladı?Borsa haftaya nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa hisse Endeks

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Dolarda sert yükseliş

Dolarda sert yükseliş

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Akıllı telefon fiyatlarında büyük indirim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

Borsadaki enerji şirketlerinin aktif büyüklüğü 52 milyar liraya ulaştı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.