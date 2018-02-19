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Borsa haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı

19 Şubat 2018 10:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,48 artışla 117.074,69 puandan başladı.

Borsa haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,48 artışla 117.074,69 puandan başladı.
 
Açılışta BIST 100 endeksi, 563,72 puan ve yüzde 0,48 artarak 117.074,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile spor oldu.
 
Cuma günü, küresel piyasalarda artan risk iştahı, döviz kurlarındaki düşüşler ve "ABD ile normalleşme" söylemlerinin etkisiyle 117.517,62 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmının vermesinin ardından, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 116.510,97 puandan tamamladı.
 
Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini dile getirdi.AA

 

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