FİNANS

Borsa haftaya alıcılı başladı

02 Nisan 2018 11:00

BIST 100 endeksi, yeni haftada 286,42 puan artışla 115.216,63 puandan açıldı.

Borsa haftaya alıcılı başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 yükselişle 115.216,63 puandan başladı.

 
Açılışta BIST 100 endeksi, 286,42 puan ve yüzde 0,25 artışla 115.216,63 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,18 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile tekstil,deri oldu.
 
Cuma günü 115.872,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden etkisini artıran satışlarla kazançlarının çoğunu geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 114.930,22 puandan tamamladı.
 
Analistler bu hafta, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunun piyasaların gündeminde olacağını belirterek, Suriye konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşlarına" yönelik açıklama ve adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.
 
Bugün yurt içinde ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
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