Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalarak 94.477,37 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 geriledi, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile iletişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde cari açık verisinin beklentilerin altıdan kalmasıyla pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 94.759,64 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

