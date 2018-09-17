Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, 282,27 puan ve yüzde 0,30 azalarak 94.477,37 puana düştü. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 geriledi, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile iletişim oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde cari açık verisinin beklentilerin altıdan kalmasıyla pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 94.759,64 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç, 92.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
İstanbul Belediyesi toplu ulaşıma zam yapmayacak!
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum