FİNANS

Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 18.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,47 değer kazancıyla 103.785,14 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 481,08 puan ve yüzde 0,47 artışla 103.785,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 2,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 103.400 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 103.304,05 puandan tamamladı. KAYNAK:AA

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