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Borsa, haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 01.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

Açılışta BIST 100 endeksi, 124,25 puan ve yüzde 0,13 artışla 93.908,43 seviyesine çıktı.

Borsa, haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 değer kazancıyla 93.908,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 124,25 puan ve yüzde 0,13 artışla 93.908,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile metal eşya, makine oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle 94.246,97 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 primle 93.784,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

KAYNAK:AA

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