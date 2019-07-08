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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 08.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,53 düşüşle 98.106,02 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.528,75 puan ve yüzde 1,53 azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,32, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 2,39 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde bankacılık sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 100.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 99.634,78 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumunun takip edileceğini ifade etti.

ABD ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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