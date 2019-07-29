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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 29.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 yükselişle 103.146,74 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 309,56 puan ve yüzde 0,30 artışla 103.146,74 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 102.837,20 puandan kapandı.

Analistler, bu hafta ABD ve Çin arasında başlaması beklenen ticaret müzakereleri ile 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Enflasyon Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.600'ün önemli destek olarak öne çıktığını kaydetti.

KAYNAK:AA

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