FİNANS

Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 09.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,86 artışla 99.836,53 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 849,05 puan ve yüzde 0,86 değer kazancıyla 99.836,53 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 azalışla 98.987,48 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının ise gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu ifade eden analistler, 98.500'ün ise desek konumuna geldiğini söyledi.

KAYNAK:AA

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Pegasus hisselerinde hareketlilikPegasus hisselerinde hareketlilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa bist Endeks

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Ünlü yatırımcı'dan altın tavsiyesi

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

Tatil yapmak isteyenler için eylül fırsatı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

İkinci el otomobil için emsal karar! Parasını geri aldı

Dolarda kritik hafta!

Dolarda kritik hafta!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Pegasus hisselerinde hareketlilik

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi

Gözler Powell'ın konuşmasında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.