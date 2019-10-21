Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 111,09 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 98.526,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.

Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.