Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,88 artışla 114.593,06 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.002,79 puan ve yüzde 0,88 artarak 114.593,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi de yüzde 0,80 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,94 ile spor oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 112.503,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 113.590,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD piyasalarında cuma akşam saatlerinde görülen pozitif seyrin yeni haftanın açılışında dünya borsalarını da pozitif etkilediğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılması durumunda 118.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 112.500 ve 111.000 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.