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Borsa haftaya yükselişle başladı

19.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 artışla 1.411,05 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.411,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 1.408,14 puandan tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükselişin desteğiyle haftalık bazda yüzde 1,07 değer kazandı.

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Analistler, dünya genelinde beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve aşılama sürecindeki ilerlemenin pay piyasalarındaki iyimserliği desteklediğini belirterek, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatlarının ise risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıktığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, hafta genelinde ise yurt içinde çarşamba günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile cuma dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, cuma günü resmi tatil olması nedeniyle yurt içi piyasalarda haftanın perşembe günü tamamlanacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA

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Borsa İstanbul
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