Borsa haftayı kayıpla geeride bıraktı

Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,43'lük kayıpla 114.930,22 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 113.426,20 puanı, en yüksek ise 117.797,80 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,06'lık azalışla 133.807,18 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76'lık düşüşle 132.278,37 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,46'lık kayıpla 84.825,79 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,31'lik azalışla 127.465,75 puana geriledi.

Doğan Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,68 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 7,36'lık artışla Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret, yüzde 6,25'lik yükselişle de İhlas Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 22,35 ile Hürriyet Gazetesi oldu. Bu hisseyi yüzde 7,05'lik düşüşle MLP Sağlık Hizmetleri AŞ, yüzde 6,56'lık azalışla da Gözde Girişim takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 5 milyar 608 milyon 885 bin 711 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 2 milyar 265 milyon 46 bin 224 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 490 milyon 813 bin 820 lirayla Tüpraş takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 948 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 436 milyon 574 bin 137 lirayla Koç Holding ve 38 milyar 200 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,75'lik azalışla 168,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,74'lük düşüşle bin 130 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı avro kayıpla, dolar yatay seyirle kapattı. Doların satış fiyatı 3,9580 lira ile yatay seyrederken, avronun satış fiyatı yüzde 0,20 düşüşle 4,8790 lira oldu.

Geçen hafta 5,6010 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,62'lik azalışla 5,5660 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,41'lik gerilemeyle 4,1580 liradan alıcı buldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları değişim göstermezken, yatırım fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.