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Borsa İstanbul 20 ayın rekorunu kırdı

BORSA HABERLERİ  | 10.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul güne 109 bin sınırında başlarken, 109 bin 378 puana kadar yükselerek 20 ayın rekorunu kırdı.

Borsa İstanbul 20 ayın rekorunu kırdı

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0.12 artışla 108 bin 912 seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek yeni rekorunu kırdı. Endeks 109 bin 378 puana kadar yükselerek Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi saat 12.00 itibarıyla 127 puanlık düşüşle 108 bin 668 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksi ise yüzde 0.15 yükselişle 151 bin 219 puanda bulunuyor.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
o zaman CHP'ye geçmiş olsun
Evet o yüzden mahvolmuş bir durumda ülke.
hayırlısı olsun
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