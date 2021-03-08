Borsa İstanbul'da gong, İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için çaldı

İş Portföy, kadınların üretkenlikleriyle iş hayatına eşit bir şekilde dahil olması temasına dayalı İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nu, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yatırımcılara sundu. İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ FONU Törende konuşan İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, kadınların istihdam edildiği ekonomilerde verimliliğin arttığını gözlemlediklerini, bilimsel çalışmaların bunu desteklediğini ifade etti. Eraslan, IMF tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada 34 Avrupa ülkesi ve 2 milyonun üzerinde iş yerinin baz alındığını, çalışmada üst düzey yönetici olarak bir erkek yerine kadının istihdam edildiği şirketlerde aktif verimliliğin 8 baz puan ila 13 baz puan arasında yükseldiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Eraslan, şöyle devam etti: "Biz de şunu düşündük; kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yapan şirketlerde böyle verim artışı varsa neden yatırımcılarımız bundan yararlanmasın? Dolayısıyla İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'nun oluşturulma fikri buradan ortaya çıktı. Ancak böyle bir konuda bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyduk ve bu konuda hangi kriterlere yatırım yapabileceğimiz sorusunu bulmak üzere KOÇ-KAM ile iş birliği yaptık. Onların belirlediği kriterlere uygun olan şirketler içerisinden bu fonumuzun yatırımlarını oluşturuyoruz. KOÇ-KAM tarafından belirlenmiş kriterlere uyan şirket sayısı şu anda 131. Dolayısıyla 131 şirketten oluşan bir havuzumuz var.

Son Dakika: Hakan Atilla istifa etti! Borsa İstanbul'dan açıklama geldi Topluma ayrı mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu fonun yatırım yaptığı şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla duyuruyor olacağız. Zaman içerisinde bu yatırım yaptığımız kriterleri bir endekse dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla halka açık veriler haline geliyor olacak. O nedenle önümüzdeki dönemde borsaya kote olan şirketlerimizin bu endeksin içerisinde yer almak için çaba göstereceğini, o nedenle cinsiyet eşitlikçi politikalar uygulama konusunda daha teşvik edici bir yol izleneceğini değerlendiriyoruz. Fonun böyle bir faydası olmasını bekliyoruz." 'ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI ANCAK YAPISAL SORUNLAR DEVAM EDİYOR' KOÇ-KAM Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder de KOÇ-KAM olarak İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu için kriterler listesi oluşturduklarını bildirdi. Türkiye'de şirketlerin son 20 yılda kadın erkek eşitliği alanında çok önemli adımlar attığını belirten Oder, "Bunları hem kendi kurumsal politikaları bakımından yaptılar. Bunun aynı zamanda farklı toplumsal projeler anlamında da kadın erkek eşitliği, kız çocuklarının eğitimi ve toplumsal dönüşüme olumlu etkileri oldu." dedi.