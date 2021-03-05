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Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!

BORSA HABERLERİ  | 05.03.2021 10:42 | Son Güncelleme

2021 yılının ikinci halka arzı olan ve toplam 128 bin 547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplayan Turk İlaç hisseleri Borsa İstanbul'da bugün işlem görmeye başladı. Turk İlaç tarafından gong töreni düzenlendi. Turk İlaç hisseleri açılışta yüzde 10 tavan yaptı.

Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!

Borsada yılın ikinci gong töreni Turk İlaç için düzenlendi. Turk İlaç, Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama işlemi yapmasının ardından bugün itibari ile Borsa İstanbul'da hisseleri işlemeye başladı. Turk İlaç hisseleri ilk günde yüzde 10 prim yaparak tavan oldu.

TURK İLAÇ HİSSELERİ İLK GÜNDE TAVAN YAPTI

Turk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada beklentilerinin üzerinde gelen talepten mutlu olduklarını belirtti.

Battal, inaktif aşılarla ilgili teknoloji transferini gerçekleştirme kabiliyetinde olan şirketin ülkenin en büyük serum üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Koronavirüs aşılarının gündemde olduğunu ifade eden Battal Türkiye'de aşı üretimi için birçok firmayla görüşmeler yaptıklarını, fakat burada sonuçlanan herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Aşı üretiminde yıllık 100 milyon flakon dolum üretimini gerçekleştirecek altyapıya sahip olduklarını, bu kapasiteyi geliştirme imkanı olduğunu da belirtti.

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YATIRIMCILARDAN TURK İLAÇ'A YOĞUN TALEP

Battal halka arzdan gelen kaynağın da borçların ödenmesi, işletme sermayesi ve hammadde temini için kullanmayı planladıklarını söyledi.

Şirket paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemleri tamamlanmıştı. Talep toplamanın ardından halka arz büyüklüğünü 234,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Turk İlaç’ın sermayesinin 67 milyon TL’den 77,05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10,05 TL nominal değerli 10,05 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal'ın sahip olduğu 13,4 milyon TL nominal değerli 13,4 milyon adet pay olmak üzere toplam 23,45 milyon TL nominal değerli 23,45 milyon adet pay halka arz edildi.

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Halka arzda, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplanmıştı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep gelmişti.

Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7,04 milyon TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1,339 milyon TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırıldı.

TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ BORSA KODU NEDİR?

23 milyon 450 bin adet hisse için 10 liradan talep toplandı. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da TRILC kodu ile işlem görecek.

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