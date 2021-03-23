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Borsa İstanbul'da yükseliş başladı! Tablo kırmızıdan yeşile döndü

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2021 16:26 | Son Güncelleme

Pazartesi gününü yüzde 10 kayıpla kapatan Borsa İstanbul, bugün güne yüzde 5,4 düşüşle başladı. Sabah saatlerinde iki kez devre kesici uygulanan Borsa İstanbul'da öğleden sonra toparlanma oldu ve tepki alımlarıyla birlikte tablo yeşile döndü.

Borsa İstanbul'da yükseliş başladı! Tablo kırmızıdan yeşile döndü

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

BORSA İSTANBUL'DA KIRMIZI TABLO YEŞİLE DÖNDÜ

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul öğlen saatlerinde artıya geçti.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bundan sonra yatırımımı dolara yatırıcam bu ulkede borsa batırır ınsanları
Batmaya az kaldı dikat edin paranızı çekin borsada.
iyi gözümüz aydın.
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