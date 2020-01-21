Borsa İstanbul'dan bir rekor daha

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra yükselişe geçti ve tarihi rekorunu tazeledi.

BIST 100 endeksi 123 bin 245 puanla yeni rekorunu kırdı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Çin'deki gelişmelerin neden olduğu küresel piyasalardaki tedirginliğin açılışta Borsa İstanbul'u da etkilediğini bildirdi.

Çinli yetkililerin, Vuhan kentinde şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısının 100’ü geçtiğini açıklaması sonrası bugün Asya piyasalarında ilaç sektörü dışında kalan şirket hisselerinde sert düşüşler görülürken, güvenli liman alımları ile altının ons fiyatı ise yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Çin'deki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı sürecinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 122.500 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

