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Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!

BORSA HABERLERİ  | 23.03.2021 09:15 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan paylara yönelik olarak açığa satış işlemlerinde 23 Mart 2021 tarihinde gün boyunca, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararı aldı.

Borsa İstanbul'dan dikkat çeken açığa satış kararı!

BIST-50 endeksinde yer alan paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

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Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz ediyor.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIĞA SATIŞ KARARI AÇIKLAMASI:

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