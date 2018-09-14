Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, küresel piyasalarda belirginleşen eğilimin, türev işlemlerin güvenilirlik ve şeffaflık açısından organize piyasalarda yapılması yönünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "G20 üye ülkeleri ve Basel yönetmelikleri bu trendi desteklemektedir. Tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin merkezi platformlarda işlem görmeleri, işlemlerin takasının merkezi karşı taraf düzenlemelerine uygun gerçekleştirilmesi ve yetkilendirilmiş veri depolama kuruluşlarına rapor edilmesi konularında çalışmalar tüm dünyada devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul bünyesinde yıllardır artan işlem hacmiyle faaliyetini sürdüren VİOP'un, Türkiye'nin tek organize türev piyasası olduğu vurgulanan açıklamada, VİOP’ta, şirketlerin kur risklerini bertaraf edecek türev enstrümanların işlem gördüğü anımsatıldı.

Açıklamada, kur riskini yönetmek isteyen şirketlerin, VİOP'ta döviz kuruna dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile bugünden ileri bir tarihteki döviz kurunu sabitleme imkanı elde edebilecekleri belirtilerek, "Kurun gerilemesi halinde kayıp yaşayacak ihracatçı söz konusu sözleşmelerde satım yaparak, kurun yükselmesi halinde kayıp yaşayacak ithalatçı ise alım yaparak kur riskini yönetebilir. Hem ihracat hem ithalat yapan şirketlerimiz ise nakit akışlarına uygun olarak, ithalat bedeline tekabül eden vadede uzun pozisyon, ihracat bedeline tekabül eden vadede kısa pozisyon alarak hem döviz kuru hem de nakit akışı riskini bertaraf edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.