Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme

Borsa İstanbul, yukarı adım kuralı yarından itibaren BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıda, Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 14 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu tarihten itibaren BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.