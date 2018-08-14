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Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme

BORSA HABERLERİ  | 14.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, yukarı adım kuralı yarından itibaren BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme

Borsa İstanbul, yukarı adım kuralı yarından itibaren BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının BIST 100 endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen yazıda, Pay Piyasasında BIST 100 Endeksi kapsamında bulunmayan ve açığa satışa konu paylar ile borsa yatırım fonu katılma belgelerinde uygulanmakta olan yukarı adım kuralının 14 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu tarihten itibaren BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Açıklamada, "Borsa İstanbul olarak piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasa dışı müdahalelere karşı gerekli her türlü tedbiri zamanında ve kararlılıkla alacağımız, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve denetim faaliyetlerini titizlikle icra edeceğimiz hususları kamuoyuna önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Analistler, açığa satış emir iletiminde yapılan düzenlemenin pay piyasalarının üzerindeki ekstra satış baskısını azaltabileceğini, fiyatlama davranışları üzerinde ise genel bir etkisinin olmayacağını kaydetti.


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