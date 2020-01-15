Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi

Borsa İstanbul, güne düşüşle başlamasına rağmen başlangıcın ardından gelen alımlarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul, bugün gün içerisinde 121 bin 805 puana kadar yükselerek rekor seviyelerini yukarıya taşıdır. Borsa İstanbul'da bir önceki rekor seviye 29 Ocak 2018'deki 121 532 puan idi.

Açılışı 121 bin 232 puandan yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.