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Borsa İstanbul: Siber saldırı söz konusu değil

BORSA HABERLERİ  | 26.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul, bugün yaşanan sorunun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşandığını, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmadığını duyurdu.

Borsa İstanbul: Siber saldırı söz konusu değil

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan duyuruda şöyle denildi:

"26 Eylül 2018 tarihinde Borsamız BISTECH İşlem Sisteminde saat 10:04’te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarımızda işlemler saat 10:32’de durdurulmuş, sorunun giderilmesinin ardından piyasalarımız aşağıda belirtilen saatlerde yeniden işleme açılmıştır.

  • Pay Piyasası - 14:00
  • Borçlanma Araçları Piyasası - 14:00
  • Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası - 14:00
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası - 14:25
    Bu kapsamda, saat 10:49, 12:07 ve 13:41’de Kamuyu Aydınlatma Platformunda konu ile ilgili sürece dair açıklamalar yapılmıştır.

Sorun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşanmış olup, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır.

Sistem yönetiminde en önemli konunun risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.

Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup Borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır. Bugün yaşanılana benzer problemlerin küresel Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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