Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' cuma günü başlıyor

İlk etapta sadece endeks vadeli işlem sözleşmeleri (BIST 30, BIST Banka, BIST Sınai, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10) için Akşam Seansı düzenlenecek.

Mevcut durumda 09.30-18.15 arasındaki sürekli müzayede esasına göre düzenlenen normal seansı takiben 19.00-23.00 saatleri arasında sürekli müzayede esasına göre düzenlenecek Akşam Seansındaki işlemler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak.

Akşam Seansı uygulaması ile birlikte VİOP'ta işlem saatlerinin uluslararası piyasalar ile aynı anda açık olduğu sürenin artırılarak yatırımcıların daha etkin risk yönetimi yapabilmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

VİOP'ta, ilk etapta belirli sözleşmelerde uygulanacak Akşam Seansı, normal seansta sürekli müzayede işlemlerinin saat 18.15'te sona ermesinin ardından saat 19.00'da başlayacak ve saat 23.00'e kadar devam edecek.

Borsa İstanbul tarafından daha önce duyurulan ve testleri başarıyla tamamlanan VİOP'ta Akşam Seansı, 17 Ocak Cuma günü itibarıyla başlayacak.

Akşam Seansına katılmak istemeyen yatırımcıların emirleri ve teminatları, fiyat değişimlerinden etkilenmeyecek.

Uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansının sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenecek ve normal seans sonu uzlaşma fiyatının yüzde 3 altı ve üstü olarak uygulanacak. Ayrıca Akşam Seansında gerçekleşen işlemler, gün sonu ve vade sonu uzlaşma fiyatı hesaplamalarında kullanılmayacak.

Akşam Seansında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları ile karlar ve prim alacakları bir sonraki iş gününün sonunda hesaplara yansıtılacak.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekgül, gelecek ay 15'inci yılını tamamlayacak olan VİOP'un dünya borsalarına entegre olması yönünde çok önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Adı Akşam Seansı olsa da VİOP yatırımcıları için bu işlemelerin güne başlangıç seansı olarak görüleceğini kaydeden Tekgül, "Akşam seansındaki işlemlerin bir gün sonraki işlemlerle birlikte takasa konu olması gibi işleyiş esasları dikkate alındığında, bir gün sonrasının açılış seansı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kavramın oturması, işleyişi anlamak açısından oldukça önemli." dedi.