FİNANS

Borsa rekor tazeledi!

24 Ocak 2018 14:30

Borsadaki rekorun yanı sıra dolarda da büyük düşüş yaşanıyor. Dolar/TL kuru da 3,7565 seviyesine geriledi.

Borsa rekor tazeledi!

Dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasından destek bulan BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.195 puana çıktı; Türk Lirası da dip seviyelerdeki dolar karşısında toparlandı.

Yeni yıla 115.734 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alımlarla yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,61 değer kazancıyla 119.125,73 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 725,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.195,06 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 119.000 puanın üzerinde dengeledi.


Dolar/TL'de ise aşağı yönlü bir hareket izleniyor. Gün içinde 3.75-3.77 aralığında hareket eden kur saat 14:30'da önceki kapanışa göre yüzde 0,30 kayıpla 3.7565'den işlem gördü.

 



Uzmanlar, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. BIST 100 endeksinin cari dolar kuruyla 31.350 puan seviyesinde seyrettiğini ve tarihi zirvesi olan 51.070 puandan hayli uzakta olduğunu bildiren analistler, gelecek dönemde endeksin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi.

"BIST 100 ENDEKSİNDE 125.000-130.000 BANDI HEDEF OLABİLİR"

Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin kısa vadede gelecek kar satışlarını 21 günlük üssel ortalamalarını da içinde barındıran 114.000-117.000 puan bandında karşılaması durumunda ilk etapta 120.000-123.000 puan bandının hedef olacağını belirterek, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlaması durumunda ise yeni hedef bölgenin 125.000-130.000 puan seviyeleri olacağını ifade etti.

"BIST 100 ENDEKSİNDE EN KRİTİK SEVİYE 115.000 PUAN"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, "BIST 100 endeksinde en kritik seviyenin 115.000 olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmeler zirve yürüyüşünü olumsuz etkilemeyecektir. Endeks için yıl sonu hedefimiz ise 135.000 puan." dedi.

"İLK ÇEYREKTE 120.000-125.000 PUAN HEDEFİMİZİ KORUYORUZ"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise bu yılın ilk çeyreğinde 120.000-125.000 puan hedeflerimi koruduklarını belirterek," Yükselişte 120.500 seviyesi direnç olabilir. Endeksin öncelikle 118.300 seviyesi üzerine yerleşmesi lazım. Bunu başarabilirse 120.500'e gidebiliriz. Düşüşte ise 114.500-115.000 bölgesi kritik destek noktamız." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

10.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları7 yorum
  • 23 Oy
    DOLAR SERT DÜŞMEDİ,DÜŞSEYDİ 350-3 ARASINA GELİRDİ 3 KURUŞ İNİŞE SERT DÜŞTÜ DENEMEZ,DİYEN VARSA SERT BİŞEY GÖRMEMİŞ
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    siyonist parasi cehennemin dibine
    CEVAP VER
  • 10 Oy
    Dolar nereye düştü,söyleyin de kaldıralım,o yüzden mı benzine sürekli zam geliyor,milleti salak yerine koymayın.
    CEVAP VER
  • 13 Oy
    dolar düşüyor benzin mazot halen ayni
    CEVAP VER
  • 7 Oy
    borsa çoşuyor dolar çakıldı ise neden benzine deve dişi gibi okkalı zam yapıldı.bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bu memlekette başka kaynak yok mu hükümet ha bire benzine yükleniyor.pırlantadan kdv ötv alma, bütün hırsını benzinden çıkart yazıklar olsun
    CEVAP VER
  • 2 Oy
    BORSA COŞUYOR DOLAR ÇAKILIYOR BENZİNE DEVE DİŞİ GİBİ OKKALI ZAMLAR YAPILIYOR HÜKÜMETİN BUNU AÇIKLAMASI GEREKİR BİR MİLLETE BU KADAR DA ENAYİ MUAMELESİ YAPILMAZ AYIPTIR.
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    dolar düştü azda olsa petrol yükseldi 12 kuruş benzine neyin zammı bir birlerini karşılıyor dolarla petrolun düşüsü
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Borsa Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın