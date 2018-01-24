Borsa rekor tazeledi!

Dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasından destek bulan BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.195 puana çıktı; Türk Lirası da dip seviyelerdeki dolar karşısında toparlandı.



Yeni yıla 115.734 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alımlarla yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,61 değer kazancıyla 119.125,73 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 725,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.195,06 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 119.000 puanın üzerinde dengeledi.



Dolar/TL'de ise aşağı yönlü bir hareket izleniyor. Gün içinde 3.75-3.77 aralığında hareket eden kur saat 14:30'da önceki kapanışa göre yüzde 0,30 kayıpla 3.7565'den işlem gördü.





Uzmanlar, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. BIST 100 endeksinin cari dolar kuruyla 31.350 puan seviyesinde seyrettiğini ve tarihi zirvesi olan 51.070 puandan hayli uzakta olduğunu bildiren analistler, gelecek dönemde endeksin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi.



"BIST 100 ENDEKSİNDE 125.000-130.000 BANDI HEDEF OLABİLİR"



Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin kısa vadede gelecek kar satışlarını 21 günlük üssel ortalamalarını da içinde barındıran 114.000-117.000 puan bandında karşılaması durumunda ilk etapta 120.000-123.000 puan bandının hedef olacağını belirterek, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlaması durumunda ise yeni hedef bölgenin 125.000-130.000 puan seviyeleri olacağını ifade etti.



"BIST 100 ENDEKSİNDE EN KRİTİK SEVİYE 115.000 PUAN"



Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, "BIST 100 endeksinde en kritik seviyenin 115.000 olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmeler zirve yürüyüşünü olumsuz etkilemeyecektir. Endeks için yıl sonu hedefimiz ise 135.000 puan." dedi.



"İLK ÇEYREKTE 120.000-125.000 PUAN HEDEFİMİZİ KORUYORUZ"



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise bu yılın ilk çeyreğinde 120.000-125.000 puan hedeflerimi koruduklarını belirterek," Yükselişte 120.500 seviyesi direnç olabilir. Endeksin öncelikle 118.300 seviyesi üzerine yerleşmesi lazım. Bunu başarabilirse 120.500'e gidebiliriz. Düşüşte ise 114.500-115.000 bölgesi kritik destek noktamız." değerlendirmesinde bulundu.