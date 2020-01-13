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  4. Borsa son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Borsa son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

BORSA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.500 puanın üzerinde dengelendi.

Borsa son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.847,32 puan artarak 120.511,02 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Borsa 6 aydir ucuyor cunku ben 6 ay once borsadan ayrıldım beyler..rahat olun
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