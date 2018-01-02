FİNANS

Borsa yılın ilk işlem gününde rekor kırdı

02 Ocak 2018 19:05

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem gününde yüzde 1,90 değer kazanarak 117.524,20 puanla tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa yılın ilk işlem gününde rekor kırdı

 BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.191,19 puan artarken toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,86 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile inşaat oldu.

 
Yeni yılın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, gün içinde 117.724,22 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanış rekorunu da 117.524,20 puana taşıdı. 
 
Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 118.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.
 
"AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı.
 
Ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,51 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 0,82 oldu. Enflasyon Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artış göstermişti.
 
AA
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