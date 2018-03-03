Borsa yükselişini sürdüremedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2 aylık yükselişinin ardından şubatta geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yılın aralık ayında başladığı ve bu yılın ocak ayında devam ettirdiği yükselişi şubatta devam ettiremedi. Özellikle ABD borsalarında başlayan ve diğer ülke borsalarına yayılan sert düşüşlerin etkisiyle, dünya borsaları şubat ayında satıcılı bir seyir izledi. Dünya borsalarındaki bu havadan olumsuz etkilenen BIST 100 endeksi,120.000 puanla tarihi zirvesini test etmesine karşın 112.500 puana kadar geriledi. Aylık bazda bakıldığında yüzde 0,50 değer kaybeden BIST 100 endeksi şubat ayını 118.950 puan seviyesinden tamamladı.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dolar endeksi, ABD'de açıklanan ekonomik veriler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

"KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 118.500-119.500 BANDI GEÇİLMELİ"

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin ocak ayında 121.500 puanla rekor seviyesini görmesinin ardından şubat ayına 112.500-113.000 puan bandını dip yaptığını ama şubatı yine de 119.000 puanın hemen altında tamamladığını kaydetti.

Endekse ilk negatif tepkinin Zeytin Dalı Harekatı ile geldiğini ancak endeksin bu tepkiyi çabuk atlattığına vurgu yapan Paksoy, "BIST 100 endeksini asıl etkileyen olay ABD borsalarının girdiği derin düzeltme süreci oldu. S&P 500 Endeksi 200 günlük üssel ortalamalarına geri çekilerek tepki verirken , BIST 100 endeksi bu seviyelere ulaşmadan 50-100 günlük üssel ortalama civarından 3 defa tepki üretmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında içsel dinamikler açısından ''Zeytin Dalı Harekatı'' ve bölgede Türkiye dışında yaşanacak jeopolitik gelişmelerin yakından takip edileceğini ve bu gelişmelerin endeksin yönü üzerinde etkili olacağını dile getiren Paksoy, şunları kaydetti:

"ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmalarından sonra daha kritik önem kazanan Fed'in mart ayı toplantısının global piyasalara ABD tahvilleri ve dolar endeksi üzerinden etkileri öne çıkacaktır. Bunun dışında ABD borsaları özelinde takip ettiğimiz S&P 500 Endeksi'nin seyri ve ABD ve AB ile ilişkiler, içeride devam eden siyasi ajanda ise diğer önemli etkileyici başlıklar olarak takip edilecektir."

Paksoy, endekste yükseliş tarafında kalabilmek için teknik olarak gelecek satışların 114.000 -117.500 aralığı içinde ve asıl üzerinde karşılanması gerektiğine dikkati çekerek, kalıcı yükselişe dönebilmek için ise 118.500-119.500 dirençlerinin geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Satışların etkili olması ve 114.000 altında kalıcı olunması durumunda şubat ayı boyunca tepkinin geldiği 112.000-113.500 puan bandının yine çok önemli destek olarak takip edileceğini ifade eden Paksoy, buranın altında 110.000-111.500 psikolojik destek aralığının ve bir altta trend desteği olarak 200 günlük üssel ortalamanın yer aldığı 105.000-108.500 geniş bant aralığı önemli olduğunu vurguladı.

"YÜKSEK VOLATİLİTE VE DÜŞÜK RİSK İŞTAHININ DEVAM ETMESİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, yıla yüksek risk iştahı ile başlayan piyasalarda, şubat ayı başında Fed Başkanı'nın değişmesi ve ABD'de açıklanan olumlu verilerle daha sıkı para politikası uygulanacağına yönelik artan beklentilerin düzeltmelere neden olduğunu kaydetti.

ABD’de yükselen faizlerin hisse senedi piyasalarında ve beraberinde kurlarda dalga seyirlerin görülmesine neden olduğunu belirten Doğan,"Bu ay içinde yaşanan volatilite sorunun kaynağı olan ABD piyasalarında daha sert bir şekilde hissedildi. Şubat başında ABD hisse senetlerinde gerçekleşen sert satışlara ilk etapta tam anlamıyla bir dayanak oluşturulamaması ve bu volatilitenin ana sorumlusu olarak algoritmaların ve bununla birlikte teknik gerekçelerin gösterilmesi, bu satışların geneli etkisine alarak bir çığa dönüşmesini engelledi ve gelen ilk tepkiler de sert oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında hem ABD'den gelen bu korumacı yaklaşımlar ve diğer ülkelerin buna karşı alacakları reaksiyonların hem de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının piyasalar üzerindeki stresin artarak devam etmesine neden olabileceğini ifade eden Doğan, bu nedenle mart ayı için de yüksek volatilite ve düşük risk iştahının devam etmesinin sürpriz olmayacağını kaydetti.

Doğan, gelecek dönemde Afrin başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin daha kritik bir hal almaya başlayacağını, bu süreçte BIST 100 endeksi için teknik destek ve direnç seviyelerin daha önemli hale geleceğini belirterek," BIST 100 endeksi 116.000-116.500 puan üzerinde kalındığı sürece panik yapmayı gerektirecek bir durum yok. Yukarıda ise 118.500 puanın üzerinde yeni güçlü bir yükseliş trendin ilk işaretleri alınmış olacak." ifadelerini kullandı.