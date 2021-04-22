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Borsada 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandı: Galata Wind Enerji'nin ilk günde hisseleri düştü

22.04.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandı, bugün işlem görmeye başlayan Galata Wind hisseleri düşüşle açıldı. Açılışın ardından yüzde 6 değer kaybı görülen GWIND hisseleri 5,56 lira ile 'tavan' oldu.

Borsada 1.5 yıl sonra bir ilk yaşandı: Galata Wind Enerji'nin ilk günde hisseleri düştü

Borsa İstanbul'da halka arz edilen hisseler son 1.5 yıldır ilk işlem gününde tavan yaparak ilerliyordu. Galata Wind Enerji'nin ilk işlem gününde bu durum değişti ve hisse açılışta yüzde 1,38 düşerek halka arz fiyatının altına geldi.

GWIND koduyla bugün işlem görmeye başlayan Galata Wind hisseleri, saat 10:00 itibariyle yüzde 6 düşüşle 4,75 seviyesine indi ve devre kesici devreye girdi.

Devre kesicinin ardından başlayan işlemlerde Galata Wind hisseleri gelen alımlarla yüzde 10'a yakın prim yaptı ve halka arz fiyatını aştı.

GWIND, saat 14:50'de 5,56 lira ile tavan fiyattan işlem gördü.

GWIND CANLI HİSSE FİYAT DEĞİŞİMİ

SON YILLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Son yılların en büyük halka arzlarından birisi olan Galata Wind Enerji'nin ihraç edilen hisselerine 6.7 kat talep gelirken, halka arz edilen hisselerin %24.4'ü yabancı kurumsal yatırımcılara satılmıştı.

Galata Wind'in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin %30'u olan 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edilmişti. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira oldu.

Garanti Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzın %24.4'ü yurtdışı, %26.7'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arza en yoğun talep yurtiçi kurumsal yatırımcılardan geldi.

"DAHA DA GÜÇLENMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan şirketin sürdürülebilir ve çevre dostu elektrik üretim portföyü, öngörülebilir nakit akış ve maliyetleri, operasyonel verimliliği ve sermaye yapısının yatırımcılar açısından önemli kriterler olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galata Wind Enerji AŞ, halka açık enerji şirketleri arasında, 2020 yılında yüzde 34,92 olarak gerçekleşen net borç/toplam aktif oranıyla en düşük borçluluklardan birine sahip bir şirket olacak. Şirketimizin genel kredi sözleşmeleri kapsamında bankalar nezdinde 1,27 milyar liralık kredi limiti bulunuyor. Borçluluk konusunu çok ciddi yönetiyoruz, 2020 yılında 10 milyon, 2021 yılında da 100 milyon lira temettü ödedik. Halka arzla birlikte daha şeffaf bir yapıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Kuyan, şirket olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaptıklarının altını çizerek, "Yaklaşık 775 gigavatsaatlik elektrik enerjisi üretme kapasitesiyle yılda yaklaşık 400 bin tonluk karbon emisyonunun düşmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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