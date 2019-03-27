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Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

BORSA HABERLERİ  | 27.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, yüzde 1000'e yaklaştı. Uluslararası piyasalarda TL likiditesinin sıkışmasıyla yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Borsa İstanbul 100 endeksindeki düşüş yüzde 5'e yaklaşmış durumda. Borsadaki düşüşe bankalar öncülük ediyor. BIST-100'de kayıplar yüzde 5'i aştı.

Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, yüzde 1000'e yaklaştı. Uluslararası piyasalarda TL likiditesinin sıkışmasıyla yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıkları satmaya başladı. Borsa İstanbul 100 endeksindeki düşüş yüzde 5'e yaklaşmış durumda. Borsadaki düşüşe bankalar öncülük ediyor.

BİST bankacılık endeksinde düşüş ise yüzde 7 seviyesinde.

Piyasalarda TL'ye dayalı yatırım araçları üzerinde satış baskısı artıyor.

Reuters haber ajansına ismini vermeden konuşan bir piyasa uzmanı "Yabancı yatırımcılar TL taleplerini normalde swap piyasasından giderir ancak orada likidite çok sıkışmış durumda. O yüzden ellerindeki TL'ye dayalı varlıkları satıyorlar. Buna devlet tahvilleri de dahil" dedi.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 17,35'ten yüzde 18,23'e yükseldi.

İki yıllık tahvillerin faizi ise uüzde 19,98'den yüzde 20,53'e çıktı.

Piyasalardaki bu dalgalanmalar Türkiye'nin risk primini gösteren kredi temerrüt swaplarının (CDS) yükselmesine yol açmış durumda.

Türkiye'nin CDS'leri son bir hafta içerisinde 100 puan artarak son 6,5 ayın en yüksek seviyesi olan 441 puana çıktı.

KAYNAK:REUTERS

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