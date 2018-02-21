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Borsada kazançlar yüzde 2'yi geçti

21 Şubat 2018 16:32

Güne yükselişle başlayan borsa öğleden sonra hızlanan alımlarla yüzde 2'nin üzerinde prim yaptı.

Borsada kazançlar yüzde 2'yi geçti
Dünkü sert düşüşün ardından güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi öğleden sonra artan alımlarla yüzde 2'nin üzerinde değerlendi.
 
Sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1,66 primle 115.326 puandan giren endeks, öğleden sonra analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 115.500 puanın üzerine çıktı.
 
Endeks saat 16:00'da yüzde 2,18 kazançla 115.900 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda dolar/TL yüzde 0,20 düşüşle 3.79'dan işlem gördü.
 
Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda.
 

 

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