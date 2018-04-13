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Borsada ödünç işleme düzenleme geliyor

BORSA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

BİST Başkanı Karadağ, BİST'te ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemler konusunda yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Borsada ödünç işleme düzenleme geliyor

Borsa İstanbul, ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemler konusunda yeni düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.

Yeni düzenlemeler, daha çok yabancı kurumsal yatırımcıların tercih ettiği ve küçük yatırımcıyı rahatsız eden, ödünç hisselerin virmanıyla piyasa fiyatlamalarını etkileyen işlemlerin kayıt altına alınmasını amaçlıyor.

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ yaptığı açıklamada, borsanın ödünç işlemler üzerinde çalıştığını belirtti.

Karadağ konuyla ilgili şunları söyledi:
"Diyelim ki elinde hissesi olmayan 3 aylığına hisse ödünç alıyor, takasla virman yapıyor, piyasayı bozucu şekilde piyasayı düşürüp kar elde ediyorlar ve bu piyasadaki dengeleri bozuyor. Biri ödünç aldığı hisse senediyle ilgili işlem yapıyorsa bunun fiyat bozucu etkisini sınırlandırmak ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini teyit etmek amacıyla ilk önce bu bilginin paylaşılmasını, sonrasında işlem yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz ve bu amaçla neler yapabileceğimiz üzerinde Borsa İstanbul olarak çalışıyoruz."

Ödünç alınan hisselerin kurumlar arasında virman yapılması fiyatlamalarda aşağı yönlü baskıya neden olabiliyor. Bu da işlemi yapan kişiye kazanç sağlıyor.

Böylece özellikle yabancı kurumların tercih ettiği virman yoluyla yapılan bu işlemlerin kayıt altına alınması söz konusu.

Olası düzenlemeleri Business HT'ye değerlendiren Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Londra'da işlem gören hisseleri olduğuna dikkat çektikten sonra Londra'da bu tip işlemler yapmanın mümkün olmadığını, Türkiye'de bu düzenlemelerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

(Kaynak: Business HT)

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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