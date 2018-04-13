Borsada ödünç işleme düzenleme geliyor

Borsa İstanbul, ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemler konusunda yeni düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.

Yeni düzenlemeler, daha çok yabancı kurumsal yatırımcıların tercih ettiği ve küçük yatırımcıyı rahatsız eden, ödünç hisselerin virmanıyla piyasa fiyatlamalarını etkileyen işlemlerin kayıt altına alınmasını amaçlıyor.

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ yaptığı açıklamada, borsanın ödünç işlemler üzerinde çalıştığını belirtti.

Karadağ konuyla ilgili şunları söyledi:

"Diyelim ki elinde hissesi olmayan 3 aylığına hisse ödünç alıyor, takasla virman yapıyor, piyasayı bozucu şekilde piyasayı düşürüp kar elde ediyorlar ve bu piyasadaki dengeleri bozuyor. Biri ödünç aldığı hisse senediyle ilgili işlem yapıyorsa bunun fiyat bozucu etkisini sınırlandırmak ve yatırımcıların doğru bilgilendirilmesini teyit etmek amacıyla ilk önce bu bilginin paylaşılmasını, sonrasında işlem yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz ve bu amaçla neler yapabileceğimiz üzerinde Borsa İstanbul olarak çalışıyoruz."