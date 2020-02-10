Borsada sert düşüş! Kayıp yüzde 3'ü geçti

Yeni haftaya sınırlı kayıpla başlayan Borsa İstanbul, Suriye'de rejim güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 5 askerin şehit düştüğü haberiyle sert bir düşüş yaşıyor. Endekste kayıp saat 16:05 itibariyle yüzde 3'ü geçmiş durumda. BİST 100 endeksi, yüzde 3,5 kayıpla 117.000 puanın altına indi.

Cuma günü kapanış saatlerine doğru hareketlenerek 6 liranın üzerine gören dolar/TL kuru ise, hafta sonu swap hamlesi sonrasında yeniden 6 liranın altına gerilemişti. Sabah ilk işlemlerde 5,99-6 lira bandında sakin seyir izleyen dolar/TL kuru, İdlib'den gelen şehit haberinin ardından yine yukarı yönlü hareketlendi. Kur aynı dakikalarda 6,0195 liradan el değiştiriyordu. Euro/TL de 6,60'ın üzerinden satılıyor.

Rejimle çatışma olasılığı fiyatlanıyor



Yaşanan sert düşüşü değerlendiren uzmanlar, satışların Suriye'den gelen 5 şehit haberi ile ilgili olduğunu ve Türk ordusunun Suriye rejimi ile çatışma olasılığının fiyatlandığını aktarıyor.

