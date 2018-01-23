FİNANS

Borsa'da tarihi rekor!

23 Ocak 2018 15:51

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118.526 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini az önce gördü.

Borsa'da tarihi rekor!

Borsa İstanbul 100 endeksi, 118.675 puana çıkarak rekor kırdı.

Haftaya hızlı başlayan ve dün yüzde 2'ye yakın değer kazancı ile günü tamamlayan Borsa İstanbul, bugün alımların devamıyla 608 puan (yüzde 0,52) yükselerek 117.844 seviyesinden açıldı.

BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.000 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,78 yükselişle 118.154 puandan girdi.

Günün ikinci yarısında artan alımlarla birlikte zirve tazeleyen BİST 100 endeksi, rekoru 118.674,6 puana taşıdı. Endeks, bir önceki rekoru 3 Ocak 2018 tarihinde 118.395 puanı görerek kırmıştı.
Kurda hareketlilik arttı

Güne 3.77'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 3.80'in üzerine kadar çıktı. Kur, borsanın rekor kırdığı dakikalarda (saat 15:55) 3.78 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL, 4,6330 ve euro/dolar 1,2250 seviyesinde işlem görüyor.

Diğer taraftan borçlanma araçlarında hafif satışlar görülüyor. Gösterge tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 13,53 olurken, 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan artışla yüzde 12,19 oldu.


Afrin harekatı takip ediliyor

Piyasalar, Afrin operasyonundan gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Afrin'deki terör gruplarına yapılan Zeytin Dalı operasyonunun dördüncü gününde 2 şehidimiz olduğu açıklanırken, operasyonun planlanan şekilde devam ettiği ifade edildi.

Analistlere göre, operasyon yurtiçi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Özellikle kur tarafında bir aşağı bir yukarı hareketler dikkat çekiyor.


Dış borsalar yükselişte

Küresel piyasalara baktığımızda ise, Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,30 artıda seyrediyor.

Afrin operasyonuna ilişkin gelişmeler özellikle yurtiçi piyasaları etkileyebilecek en önemli parametre olarak öne çıkıyor.
 

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