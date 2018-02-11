Borsa'dan 'ev satışı' için tanıtım atağı

Gayrimenkul sertifikası uygulamasının yeterince bilinmediğini söyleyen Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yeni haftayla birlikte bu konuda tanıtım çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Gayrimenkul sertifikası uygulamasının yeterince bilinmediğini söyleyen Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yeni haftayla birlikte bu konuda tanıtım çalışmaları yapacaklarını söyledi.
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