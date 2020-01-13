Borsadan yeni rekor geldi! 120 bin seviyesini aştı

Borsa İstanbul, yeni haftaya bankacılık hisseleri önderliğinde 120 bin puan seviyesini aşarak başladı. BİST 100 Endeksi için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bin 213 puana adım adım yaklaşan Borsa İstanbul, saat 10:25 itibarıyla 120 bin 318 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki imza bekleniyor

Geçtiğimiz hafta ABD ile İran arasında Kasım Süleymani suikastıyla başlayan gerilimin piyasalar üzerindeki etkisi Trump'ın açıklamalarıyla sonlandı. Küresel piyasaların odağında yeni haftada yine ABD var. Bu kez ABD'nin Çin ile imzalaması beklenen ticaret anlaşması yakında takip edilecek. Trump, yaptığı açıklamalarında ABD ile Çin arasında imzanın 15 Ocak atılacağını dile getiriyor.



İçerde gözler Merkez Bankası'nda

Yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor. Bugün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak. Yarının veri takviminde de sanayi üretim endeksi bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.



