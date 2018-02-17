Bu hafta borsa ve altın kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,57 altın yüzde 1,05 değer kazanırken, dolar ve avro ise geriledi.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.517,60, en düşük ise 113.248,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,57'lik artışla 116.510,97 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 artarak 163,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 yükselişle 1.094,00 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 265,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 268,00 liraya yükseldi. Bu hafta dolar yüzde 1,75 değer kaybederek 3,7510 liraya, avro da yüzde 0,36'lık düşüşle 4,6660 liraya geriledi. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20, yatırım fonları yüzde 0,26 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile hisse senedi fonları oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.