Çan2 Termik Santrali halka arzı sonuçlandı! İşte borsa kodu ve borsada işlem göreceği tarih!

Çan2 Termik Santrali'nin %23.2 hissesinin halka arzı tamamlanırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 290 milyon lira olarak gerçekleşti. Payların tamamı yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcılarca satın alındı. İşte Çan2 Termik Santrali halka arzına dair detaylar...

ÇAN2 TERMİK SANTRALİ HALKA ARZ SONUCU AÇIKLANDI

Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; halka arz edilen 67.59 milyon TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.76 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.35 milyon TL nominal payın tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arz edilen payların %45.5'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, %54.5'i ise yurtiçi kurumsal yatrımcılarca satın alındı.

Açıklamaya göre, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.44 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.83 katı talep geldi.

ÇAN2 TERMİK'İN BORSA KODU

Çan2 Termik Santrali'nin payları 21-22 Nisan tarihlerinde "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle 3.9 liradan halka arz edilmişti. Borsa İstanbul'da #CANTE kodu ile işlem göreceği açıklandı.