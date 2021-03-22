FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?

Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?

BORSA HABERLERİ  | 22.03.2021 15:33 | Son Güncelleme

TCMB Başkanı'nın görevden alınmasının ardından bugün yurt içi piyasalarda dalgalı bir durum hakim. Borsa İstanbul'da ise iki kez üst üste devre kesici uygulaması aktif oldu. Peki devre kesici uygulaması nedir, ne zaman ve neden olur?

Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?

Piyasalar yeni haftaya TCMB Başkanının beklenmedik bir karar ile değişmesi nedeniyle volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda başladı. Özellikle borsa tarafında haftanın ilk işlem gününde sert satışlar yaşanırken, düşüşlerin yüzde 5’i aşması işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Diğer adıyla Otomatik Seans Durdurma Sistemi olarak bilinen Devre Kesici uygulaması, borsada işlem gören şirket paylarının belirlenen eşik ya da oranları aşan fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile yatırımcıyı korumayı amaçlamaktadır.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre Kesici uygulaması ile işlemler geçici olarak durdurularak yatırımcılara piyasayı anlama imkanı sağlanır ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Böylece aşırı dalgalanmanın önüne geçilmeye çalışılır.

Devre kesici ile bir sermaye piyasası aracında, işlemlerin belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerler ya da orana ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemlerinin geçici süre ile emir toplama aşamasına alınmasıdır. Böyle bir durumda ilgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınarak işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.

Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.

Devre Kesici uygulamasında Pazar bazında farklı değişim yüzdesi kriterleri ve farklı DK Seansı Süreleri kullanılmaktadır.

Ayrıca, Pay Piyasasında halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak 10/08/2020 tarihinden itibaren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) de devreye alınmıştır. Bu kapsamda, BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde EBDKS devreye girerek, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır.

Endeksin yukarı yönlü hareketinde çalışmayan devre kesici uygulaması, hisse senedinden doğan rüçhan hakkı ve varant işlemleri için geçerli değildir. Dolayısıyla hisse senedine bağlı olmayan işlemler, kesintisiz olarak devam eder.

Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi? Şirketten açıklama geldi!Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi? Şirketten açıklama geldi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
İstanbul Borsası neden durdu?İstanbul Borsası neden durdu?
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Flaş Berat Albayrak iddiası! 'Hazır olun' dedi ve açıkladı
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
Bakan Elvan'dan son dakika enflasyon açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı isteyerek atmadı
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi? Şirketten açıklama geldi!
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi?
Borsa neden durdu? Borsada işlemlerin durdurulması ne anlama gelir?
İstanbul Borsası neden durdu?
Son Dakika: Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Borsa İstanbul'da işlemler iki kez durdu
Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması
Gübretaş'tan Söğüt Altın Madeni açıklaması
Rekabet Kurulu'ndan Singer ve Arnica'ya soruşturma!
Singer ve Arnica'ya soruşturma!
Naturelgaz halka arz ne zaman yapılacak? İşte Naturelgaz’ın halka arz fiyatları
Naturelgaz'ın halka arz başvurusu onaylandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.