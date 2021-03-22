Devre kesici uygulaması nedir? Devre kesici uygulaması ne zaman ve nasıl olur?

Piyasalar yeni haftaya TCMB Başkanının beklenmedik bir karar ile değişmesi nedeniyle volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda başladı. Özellikle borsa tarafında haftanın ilk işlem gününde sert satışlar yaşanırken, düşüşlerin yüzde 5’i aşması işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu. Diğer adıyla Otomatik Seans Durdurma Sistemi olarak bilinen Devre Kesici uygulaması, borsada işlem gören şirket paylarının belirlenen eşik ya da oranları aşan fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile yatırımcıyı korumayı amaçlamaktadır.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Devre Kesici uygulaması ile işlemler geçici olarak durdurularak yatırımcılara piyasayı anlama imkanı sağlanır ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Böylece aşırı dalgalanmanın önüne geçilmeye çalışılır.

Devre kesici ile bir sermaye piyasası aracında, işlemlerin belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerler ya da orana ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemlerinin geçici süre ile emir toplama aşamasına alınmasıdır. Böyle bir durumda ilgili sermaye piyasası aracında tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınarak işlemlere çok fiyat yöntemi ile devam edilir.