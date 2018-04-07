Doğan’dan KAP’a satış açıklaması

Ayrıca, 104.0 frekansından yayın yapan “Radyo D”nin ve 92.5 frekansından yayın yapan “CNN Türk Radyo”nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye 3.000.000 (Üç milyon) Amerikan Doları bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ’ye “alım” hakkı opsiyonu, Şirketimiz’e ise “satma hakkı” opsiyonu tanınmasına, karar vermiştir.”

“Finansal Duran Varlık” satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı olan 916.000.000 Amerikan Doları (06.04.2018 tarihinde saat 15:30’da belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB Döviz Alış Kuru olan USD/TRY 4,0527’ye göre 3.712.273.200 Türk Lirası)’nın, mezkur “Finansal Duran Varlık” satış ve devir işlemine ilişkin Yönetim Kurulu Karar tarihi olan 6 Nisan 2018 (bugün)’den önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine (2.327.412.985,21 Türk Lirası) oranının, yüzde 50 oranının üstünde kalması nedeniyle, mezkur “Finansal Duran Varlık” satışı ve devir işlemleri, SPK II-23.1 Tebliği kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu satış ve devir işlemi en kısa sürede tüm pay sahiplerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulumuzda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Diğer taraftan aşağıda bir listesi bulunan şirketlerde, doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla sahip olduğu şirket paylarının da mezkur Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında ve Hisse Satış Sözleşmesi’nde düzenlendiği şekliyle Şirketimiz tarafından devir alınması ile ilgili çalışmalara başlanılmasına;