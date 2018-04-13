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Doğan Grubu D&R'ı da sattı

BORSA HABERLERİ  | 13.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Doğan Holding, medya kuruluşlarının ardından D&R'ı da elden çıkarıyor. KAP'a gönderilen açıklamaya göre D&R'ın 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye ile ön protol imzalandı

Doğan Grubu D&R'ı da sattı

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır.

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Doğan Grubu D&R
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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