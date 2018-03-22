FİNANS

Doğan Holding hisseleri güne tavan fiyattan başladı

22 Mart 2018 10:47

Medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama sonrası Doğan Holding yüzde 19.54, Hürriyet hisseleri yüzde 19.51 yükselişle tavan fiyattan açıldı.

Doğan Holding hisseleri güne tavan fiyattan başladı
Doğan Holding hisseleri bugün yüzde 19,54, Hürriyet hisseleri yüzde 19.51 yükselişle tavan fiyattan açıldı.
 
Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıkladı.
 
Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada görüşmelerin 1,1 milyar dolar işletme değeri olmak üzere ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi. (Reuters)
 
 
Doğan Şirketler Grubu Holding'in KAP'a yaptığı açıklama;
 
 
Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.
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