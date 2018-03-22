Doğan Holding hisseleri güne tavan fiyattan başladı

Doğan Holding hisseleri bugün yüzde 19,54, Hürriyet hisseleri yüzde 19.51 yükselişle tavan fiyattan açıldı.

Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada görüşmelerin 1,1 milyar dolar işletme değeri olmak üzere ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi. (Reuters)