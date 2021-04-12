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Doğuş Holding Doğuş GYO satışını duyurdu, DGGYO hisseleri tabanı gördü

BORSA HABERLERİ  | 12.04.2021 11:51 | Son Güncelleme

Doğuş Holding ana ortağı olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki hisselerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında bir yıl içinde satışının gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklama sonrası Doğuş GYO hisseleri sert düştü.

Doğuş Holding Doğuş GYO satışını duyurdu, DGGYO hisseleri tabanı gördü

Doğuş Holding ana ortağı olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki hisselerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında bir yıl içinde satışının gerçekleştirileceğini duyurdu.

DGGYO HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Reuters'da yer alan habere göre cuma günü KAP'a yapılan açıklamanın ardından Doğuş GYO hisseleri bu sabah yüzde 9.96 düşüşle 10.40 lira olan taban fiyatı gördü.

Doğuş Holding'in, toplam 332 milyon TL sermayesi bulunan Doğuş GYO'da yüzde 94.08 payı bulunuyor.

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Doğuş Holding A.Ş. açıklamasında şöyle denilmişti: Ana ortağı olduğumuz Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin 32.000.000 adetlik bölümünün Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında tarafımızca 1 yıl içerisinde satışının gerçekleştirileceğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

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