Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...

ABD'de faizler ve dolar son dönemdeki sert yükselişin ardından dün bir miktar kâr realizasyonuyla gerilerken dolar/TL'de güne sınırlı bir iyimserlikle başladı.

Dolar/TL dün işlem gördüğü 4.75 civarından sınırlı bir düşüşle güne saat 0916'da 4.7407/4.7450 seviyesinde başladı.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.1281/5.1324, euro/TL 5.5150/4.5200 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar seçime nasıl tepki verecek?

Yapılan anketlerde cumhurbaşkanı adaylarının ve TBMM'de bir ittifakın çoğunluğu elde etme oranı anketlerde hata payı olarak değerlendirilebilecek artı eksi 2-3 bandında yer alması piyasaların seçim sonuçlarını tam olarak kestirememesine neden oluyor.

Bu nedenle seçim sonuçlarına ilişkin fiyatlamalar birbirinden farklılık gösterirken piyasalar en çok sonuçların önümüzdeki beş yıllık dönemde siyasi istikrarı getirip getirmeyeceğine odaklanmış durumdalar.

TL varlıklara yönelik risk iştahının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son birkaç ayda yaşanan baskının ötesinde azalmasının temel nedeni olarak seçim sonrasında nasıl bir siyasi resim oluşacağına ve ekonomi ile para politikalarında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizlik gösteriliyor.