Düşük faizli kredi paketi sonrası oto hisseleri primli

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık yüzde 1.40'lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için yüzde 0.49-0.69 aralığına çekti.

Binek araçlarda anlaşmalı otomotiv firmaları arasında Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais yer alırken; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa bulunuyor.

Tofaş hisseleri 19.9 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 1010'da yüzde 4.23 primle 19.7 liradan işlem görürken, Ford Otosan hisseleri yüzde 1.76 primle 60.55 lira seviyesinde bulunuyor. Karsan hisseleri yüzde 3.45 yülselişle 1.2 liradan, Anadolu Isuzu yüzde 2.23 yükselişle 9.62 liradan işlem görüyor.

BIST-100 ise yüzde 0.45 artıda.

Oyak Yatırım'ın notunda binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi Tofaş'ın haberden en olumlu etkilenecek hisse olduğu belirtilirken; sadece hafif ticari araç segmentinin kampanyaya dahil edildiği Ford Otosan'ın ise daha sınırlı pozitif tepki vermesinin beklendiği kaydedildi.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede ise, "Haber otomotiv şirketleri için olumlu olmakla birlikte piyasa faizleri ile açıklanan faizler arasındaki maliyetin bankalar ve şirketler arasında nasıl paylaşılacağı konusu henüz açık olmadığı için olumlu etkisi sınırlı kalabilir" denildi.

KAYNAK:REUTERS

