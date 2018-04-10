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Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı resmen satıldı

BORSA HABERLERİ  | 10.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Metro Yatırım, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı pay devrini duyurdu.

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı resmen satıldı

Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin yüzde 5.0'ine tekabül eden toplam 1.050.000 lira nominal değerli A Grubu imtiyazlı payları, 1.0 lira nominal değerli pay için 6.24 lira fiyatla, Şirket sermayesinin yüzde 27.60' ına tekabül eden toplam 5.796.413,37 lira nominal değerli B Grubu payları ise 1.0 lira nominal değerli pay için 1.56 lira fiyatla ve yine Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.' nin sahip olduğu Şirket sermayesinin yüzde 15'ine tekabül eden toplam 3.150.000 lira nominal değerli B Grubu payları, 1.0 lira nominal değerli pay için 1.56 lira fiyatla olmak üzere Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ne 'toptan alış satış işlemleri' kapsamında pay devri Borsa İstanbul A.Ş. de gerçekleşmiştir.

Satılan 9.996.413,37 lira nominal değerli paylardan hali hazırda 8.946.413,37 lira nominal değerli B Grubu paylar 'Borsa'da işlem gören niteliktedir.' Kalan 1.050.000 lira nominal değerli A Grubu paylar hali hazırda 'Borsa'da işlem gören nitelikte değildir.'

Pay devri sonrası Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklık yapısında oluşan değişimi gösterir tablo ekte yer almaktadır.

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borsa bist Eczacıbaşı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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