Ekonomik reform paketi sonrasında piyasaların tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların bir süredir beklediği ekonomik reform paketini açıkladı. Pakette esnafa vergi muafiyeti, 18 yaş altına bes imkanı, kamuda israfa son çıktı.
Pakette yer alan başlıca maddeler şunlar:
-Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.
-Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.
-Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.
-Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, bireysel emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketini açıkladığı esnada 7.59 seviyesinde olan dolar kuru açıklama esnasında 7.54'e kadar gerilese de yeniden gelen alımlarla 7.55 seviyesine yükseldi.
Euro ise açıklama başladığı esnada 9.06 seviyesinde olan euro kuru 9.01 seviyesinde bulunuyor.
Borsa İstanbul'da ise endeks açıklama esnasında 1.557 seviyesinden 1.550 seviyesine gerilese de yeniden gelen alımlarla 1.560 seviyesine yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform paketinde bireysel emeklilik sistemini daha geniş kesimlere yaygınlaştıracaklarını ve 18 yaş altının BES sistemine girebilmesi için engelleri kaldıracaklarını açıkladı. Bu açıklama sigorta hisselerine değer kazandırdı. AvivaSA hisseleri yüzde 5.21 yükselişle en çok değer kazanan sigorta hissesi konumunda, Anadolu Hayat hisseleri yüzde 3,33, Türkiye Sigorta hisseleri ise yüzde 1,50 değer kazandı.
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