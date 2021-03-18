Fed kararını açıkladı, yurt içi piyasalar ise Merkez Bankası'na odaklandı

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, üyelerin beklentileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

KÜRESEL PİYASALARDA FAİZ KARARI ETKİSİ

Fed Başkanı Powell faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Kayda değer bir ilerleme görene kadar varlık alımlarına mevcut hızda devam edeceklerini söyleyen Powell, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunun altını çizdi.

Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.