Ford Otosan hisseleri yüzde 95 yükseldi, Tofaş ve Karsan onu izledi

İki günlük artışın ardından şirket Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket haline gelirken hisseler 229.2 liraya yükseldi.

FROTO 190 SEVİYESİNDEN 230'LARA GELDİ

Ford Otosan elektrikli araç bataryası için montaj fabrikası kuracağını 2 Aralık'ta, araç üretim kapasitesi artış planını ise 4 Aralık'ta açıklamıştı. Hisselerde 2 Aralık'tan bu yana kaydedilen yükseliş %95'i buldu.

Açıklama öncesinde 190 TL seviyelerinden seyreden FROTO hisseleri üst üste tavan yaparak, 229 TL'yi geçti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir aracı kurum analisti, dün cumhurbaşkanlığında yapılan törenin ardından şirket hisselerinde son yılların en yüksek hacminin görüldüğünü ifade ederek, yükselişin bazı yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak görülebileceğini ve iki günlük yükselişin ardından değer kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ford Otosan'daki yükseliş endeksteki diğer otomotiv üreticilerini de yukarı çekti. Tofaş ve Karsan %4'e yakın yükseldi.

(Reuters)



